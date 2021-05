Einer Wiese im Naturschutzgebiet ist es gleich, ob die Tiere, die darauf grasen, einem Profi gehören, oder das Hobby eines Tierliebhabers sind. Gehörten die vier Huftiere auf der Wiese in den Ruppertsberger Marlachwiesen einem Reiterhof, also einem „privilegierten“ Betrieb, könnten sie dort ohne bedeutende Einschränkungen ihre Runden drehen. Die des privaten Pferde-Enthusiasten nicht. Das Naturschutzgesetz ist in dieser Unterscheidung unzweideutig. Das ist, wie bei so manchem Paragraphen, nicht ohne Weiteres nachzuvollziehen.

Aber, und das ist eben mit allen Gesetzen so, nachvollziehbar oder nicht, es sind geltende, für – hoffentlich – alle verbindliche Regeln, bis der Gesetzgeber sie ändert oder Gerichte sie kassieren. Auch wenn man sich, wie im Fall der Pferde von Pascal Vergnaud, gelegentlich wünschen würde, die Behörden, die diese Gesetze umzusetzen haben, würden mal nicht ganz so schnell auf Verstöße aufmerksam.