Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am Wochenende der Hund in eine Scherbe tritt, die Katze röchelt oder das Meerschweinchen apathisch im Käfig liegt, dann ist das ein Notfall. Ebenso wie für Menschen gibt es auch für Tiere einen ärztlichen Notdienst. Viele Tierhalter wüssten das nicht und suchten in einer Tierklinik Hilfe, was dort zu einer Überlastung führe, sagen die Lambrechter Tierärzte Nina und Tobias Winter.

„Tierärzte sind verpflichtet, einen Notdienst anzubieten“, berichtet Nina Winter. Leider würden sich inzwischen nicht mehr alle Kollegen daran halten, bedauert