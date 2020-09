Der Gemeinderat in Frankeneck muss die Ergänzungssatzung in der Straße Am Katzenstein wieder zurücknehmen. Die Kreisverwaltung hatte kritisiert, dass Bürger und sogenannte Träger öffentlicher Belange am Verfahren nicht beteiligt waren.

Im September 2018 hatten die Ratsmitglieder beschlossen, mit einer sogenannten Ergänzungssatzung in der Straße Am Katzenstein fünf Bauplätze auszuweisen. Im Oktober 2019 hatte der Rat die Satzung beschlossen. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim habe diesen Beschluss moniert und gefordert, diesen aufzuheben, teilte Ortsbürgermeister Marco Fränzel (SPD) mit. Grund sei, dass die Satzung nicht ein zweites Mal öffentlich ausgelegt worden sei, nachdem es nach der ersten Offenlegung aufgrund von Einwendungen von Bürgern und der sogenannten Träger öffentlicher Belange, einige Änderungen gegeben habe.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht und die mit der Erstellung der Satzung beauftragte Westpfälzische Ver- und Entsorgungs (WVE) GmbH seien der Ansicht gewesen, dass die Änderungen so gering gewesen seien, dass eine erneute öffentliche Auslegung nicht erforderlich sei, erinnerte Fränzel. Dem habe die Kreisverwaltung widersprochen. Einstimmig entschied der Gemeinderat, den Beschluss zur Satzung „Am Hochspeyerbach“ vom Oktober 2019 aufzuheben. Bürger und sogenannte Träger öffentlicher Belange soll erneut beteiligt werden. Er gehe davon aus, dass das Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen sei, erklärte der Beigeordnete Hans Seiberth (SPD).