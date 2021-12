Eigentlich sollte der Erpolzheimer Abenteuerspielplatz am Erlengraben nur um einen Spielturm erweitert werden. Dass dabei auch etwas für den älteren Nachwuchs entstehen würde, war nicht geplant.

Weil der alte Spielturm vom Tüv keine Abnahme mehr bekam, gab der Gemeinderat für eine Neuanschaffung grünes Licht. „Eigentlich hätte das neue Gerät schon im September oder Oktober aufgestellt werden sollen, doch coronabedingt zog sich die Lieferung in die Länge“, berichtete Bürgermeister Alexander Bergner (FWG). Doch trotz kalten Wetters werde das Spielgerät rege genutzt.

Größtes Spielgerät Erpolzheims

Kein Wunder: Die Anlage ist mit 18 Metern Länge und neun Metern Breite das größte Spielgerät, das Erpolzheim je hatte. Aushub und die Verfüllung des Fallschutzes – insgesamt 220 Kubikmeter – wurden in Eigenleistung erbracht. Ein Team von acht Erwachsenen und sieben Jugendlichen seien damit drei Tage beschäftigt gewesen, erklärt Bergner. Dabei seien die notwendigen Maschinen und Arbeitsgeräte kostenlos von der ortsansässigen Firma Rohlfing sowie von Peter Norheimer zur Verfügung gestellt worden. Die Investitionskosten bezifferte Bergner auf rund 70.000 Euro.

Der Aushub, der hinter der neuen Anlage hätte zwischengelagert werden sollen, ist inzwischen von begeisterten jungen Mountainbikern zu einem Parcours modelliert worden. „Eigentlich sollte der Aushub an die Bauern- und Winzerschaft gehen“, so Bergner. Die Witterung habe einen Abtransport aber nicht zugelassen. Bergner: „Weil die Jugendlichen so begeistert sind von der neuen Fläche, bleibt er jetzt eben da.“