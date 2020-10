Sollen Teile der Karl-Marx-Straße in Lambrecht im herkömmlichen Verfahren repariert werden, oder soll ein relativ neues Vier-Komponenten-System angewandt werden? Es gebe in der Straße viele, teils sehr großflächige Löcher, so die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) im Bau- und Stadtsanierungsausschuss der Stadt. Da noch nicht absehbar ist, wann die Straße saniert wird, sollen die Schäden auf einer Fläche von insgesamt 120 Quadratmetern repariert werden. Dazu gebe es Angebote in zwei unterschiedlichen Varianten. Bei einem Verfahren werde am Unterbau nichts gemacht, die Löcher würden in einem speziellen Klebeverfahren aufgefüllt. Kostenpunkt: rund 10.000 Euro. Rund 17.000 Euro koste eine Reparatur im konventionellen Verfahren. Dabei wird der Bitumen im Bereich der Löcher entfernt, der Untergrund verdichtet und eine Asphaltschicht aufgebracht. Der Ausschuss entschied sich für diese Lösung, obwohl die Verwaltung sich für das billigere Verfahren ausgesprochen hatte. ann