Den ersten Beitrag im neuen Jahr für diese Kolumne darf ich schreiben, das freut mich. Ich finde der Jahresbeginn ist ein ganz besonderer Zeitpunkt, um einen Artikel zu verfassen. An Silvester haben wir das alte Jahr mit all seinen Geschehnissen verabschiedet und das Neue Jahr begrüßt. Jeder auf seine Art und Weise.

Von Jutta Schlotthauer

All das, was im alten Jahr geschehen ist, liegt hinter uns. Vor uns liegt nun ein neues Jahr, ein noch unbeschriebenes Blatt. Während ich diese Zeilen tippe, mache ich mir Gedanken um meinen ganz persönlichen Ausblick und meine Wünsche für das neue Jahr. Diese sind natürlich auch verbunden mit Zukunftswünschen für das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Bad Dürkheim. Was wird das Jahr dem MGH und all den Menschen bereithalten, die sich hier engagieren oder die es nutzen? Welche Ereignisse und Begegnungen werden uns besonders berühren und welchen Herausforderungen werden wir uns stellen müssen? Einige Vorstellungen oder Vorsätze habe ich, aber welche davon werde ich auch umsetzen können? Welche Wünsche wird mir das neue Jahr erfüllen und was kann ich selbst dazu beitragen, dass das Jahr ein gutes und glückliches und auch gesundes Jahr für mich werden wird?

365 Möglichkeiten oder Chancen

Wir wissen nicht, was kommen mag, wir können nur fest daran glauben und hoffen, dass sich alles so fügen wird, wie es sein soll. Es ist oft nicht einfach zuversichtlich zu bleiben, wenn der Alltag und das Weltgeschehen weniger friedlich und sorgenfrei verlaufen, als wir uns das erhoffen. Wir sollten jedoch jeden einzelnen Tag als Geschenk betrachten und das Beste aus allem machen. Sehen wir die Tage im neuen Jahr mal als 365 Möglichkeiten oder Chancen auf ein glückliches 2023.

Wenn Sie das lesen, hat bereits der fünfte Tag des neuen Jahres begonnen und die Heiligen Drei Könige stehen vor der Tür. Sie bringen uns Gold, Weihrauch und Myrrhe. Haben Sie sich mal mit der Bedeutung dieser drei Gaben beschäftigt? Für eine Adventsfeier im MGH hat unsere Praktikantin ein Weihnachtsquiz vorbereitet. Und die Antwort auf diese Frage passt auch sehr gut zu meinen Wünschen für das neue Jahr. Gold steht für Schönheit, für Beständigkeit und auch für Reichtum. So gesehen bietet es uns Sicherheit und gleichzeitig auch glänzende, schöne Dinge, die wir alle im Alltag brauchen. Weihrauch wirkt reinigend, und der Rauch soll unsere Wünsche in den Himmel tragen. Er wird deshalb noch heute in vielen Gottesdiensten und auch bei Räucherritualen verwendet. Der Myrrhe schreibt man eine entzündungshemmende Wirkung zu und sie spielt in der Medizin eine heilende Rolle.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gesundheit, Reichtum im Sinne von Sicherheit mit vielen glänzenden Momenten und ein glückliches, gesundes Jahr, in dem unsere Wünsche in Erfüllung gehen mögen.

Jutta Schlotthauer ist Koordinatorin des MGH Sonnenblume, Bad Dürkheim