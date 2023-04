Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohin zu einem kurzen Plausch? Mal kurz mit den Kindern oder auch ohne sie eine Atempause einlegen, um in gemütlicher Atmosphäre einen Kaffee zu trinken und dabei in aller Ruhe für die Kleinen einkaufen? In Lambrecht lädt dazu – und zu verschiedenen Kursen – ab Anfang Oktober das „Eltern-Kind-Café“ ein.

Die Idee dazu hatte Selina Wiedemann. Sie betreibt in Lambrecht schon seit gut vier Jahren das Geschäft „Julie's Brautmode und Babyglück“. Dort bietet sie