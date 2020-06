Mit der Eröffnung der Eisdiele Eisblume(nberg) unweit des Freinsheimer Eisentores hat Christin Blumenberg ihren Traum vom eigenen Eiscafé verwirklicht. Wie schon am gleichnamigen Eiswagen in Weisenheim am Berg sind die Rezepte Familientradition.

Bei Christin Blumenberg ist fast alles hausgemacht. Eis, Crêpes-Teig, Erdbeer- und Schokoladensoße, alles wird in der kleinen Produktionsstätte im neuen Laden in Freinsheim selbst hergestellt. Das Eis wird nach geheimen Ammerländer Familienrezepten zubereitet. „Die werden nicht aus der Hand gegeben“, stellt die gebürtige Oldenburgerin klar und lacht. An die Eismaschine, mit der ihr Vater schon vor 25 Jahren Eis hergestellt hat, lasse sie nicht einmal ihre engsten Mitarbeiterinnen. Obwohl sie Larissa Jacobsen und Franka Back als ihre Perlen bezeichnet. „Ohne die beiden wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin“, hebt die 36-jährige Eiscafé-Besitzerin hervor. Sie möchte die beiden unbedingt erwähnen, da die zwei Frauen ihr auch schon beim Aufbau des Freinsheimer Cafés mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Eröffnung trotz Corona-Pandemie

Blumenbergs Familie nennt mehrere Eisgeschäfte im Norden ihr Eigen. Statt dort einzusteigen, hatte Christin zunächst Betriebswirtschaftslehre studiert, sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes dann aber doch noch in Richtung Familientradition umorientiert. Mittlerweile in Weisenheim am Berg wohnend, bot sich als kostengünstige Variante für das eigene Eiscafé 2016 ein Eiswagen an, der seinen Platz am befreundeten Weingut Messer-Krämer fand. Der Eisblumenberg – oder kurz die Eisblume – entwickelte sich zum Dorftreffpunkt in dem kleinen Ort. „Da bin ich stolz drauf und den Weisenheimern dankbar, dass sie es so angenommen haben“, erklärt die 36-Jährige.

Doch der Wunsch nach einem richtigen Eiscafé mit Sitzplätzen auch für schlechteres Wetter blieb. Das Haus mit der Adresse Am Zwinger 5 hat ihr auf den ersten Blick gefallen. „Ein süßes Haus, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl.“ Die ursprünglich für Anfang April geplante Eröffnungsfeier musste wegen der Corona-Schließungen ausfallen, am 8. Mai öffnete der Freinsheimer Eisblumenberg dann ohne große Ansage die Türen. Dank des guten Wetters, der idealen Lage am Eingang zur Altstadt und der Freinsheimer Mundpropaganda sei das Geschäft gut angelaufen. Der Hof bietet zusätzliche Sitzplätze, im Obergeschoss entstehen gerade zwei Ferienwohnungen. Geöffnet ist das Eiscafé Eisblumenberg mittwochs bis sonntags von 12 bis 20 Uhr.