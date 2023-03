Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Tag der Wurstmarkt-Eröffnung geht es los: Das ehemalige Fernsehgeschäft in der Leiningerstraße 7 wird zum Brautmodegeschäft. Das „Levianne“ öffnet am 9. September die Türen.

Anfang des Jahres hat der ehemalige Inhaber von Fernseh Müller, Rudolf Müller, die Immobilie an das Brautmoden-Team rund um Annette Dobras aus Kaiserslautern verkauft.