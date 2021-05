In Dirmstein kam die Nachricht, das kommende Woche auf dem Schlossplatz ein Wochenmarkt startet, gut an. Frisches Obst, Gemüse, Käse und Fisch fast vor der Haustür zu kaufen, das kommt in Corona-Zeiten gerade recht. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch sorgte das Thema allerdings für ordentlich Zoff – weil viele Mitglieder davon erst aus sozialen Netzwerken erfahren hatten.

Den erhitzten Gemütern merkte man an, wie sehr sie die Nachricht, das ab nächster Woche regelmäßig ein Wochenmarkt in Dirmstein stattfinden soll, vor den Kopf gestoßen hatte. Sowohl aus den Reihen der SPD-Fraktion als auch von den Freien Wählern war in der Ratssitzung zu hören, dass man von dem Wochenmarkt erst und vor allem aus dem Internet erfahren habe. „Wir haben dafür keinen Beschluss herbeigeführt“, sagte Jörg Jokisch (SPD), der das Thema am Ende der Sitzung aufs Tapet gebracht hatte.

Zwar begrüßte er die Idee, die Grundversorgung im Ort mit einem Wochenmarkt zu verbessern. Dass jedoch keine Information von der Ortsspitze an die Ratsmitglieder erfolgt sei, kritisierte er scharf und verwies zudem auf einen Hinweis der Kreisverwaltung, dass man als Ortsgemeinde in Pandemie-Zeiten und im Teil-Lockdown öffentliche Plätze wie den Schlossplatz nicht zur Verfügung stellen sollte. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilt Kreissprecherin Sina Müller mit, dass bei der Verwaltung in Bad Dürkheim davon nichts bekannt ist. Aus Sicht der Ordnungsbehörde „spricht nichts gegen einen Wochenmarkt, wenn die entsprechenden Hygienevoraussetzungen erfüllt sind“.

Scherer: Kein Ratsbeschluss nötig

Der Erste Beigeordnete Hans Scherer (CDU), der in die Organisation des Wochenmarkts eingebunden war, betonte, dass er laut Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung in Grünstadt keinen Ratsbeschluss für den Start eines Wochenmarkts benötige. Deshalb habe das Thema weder auf der Tagesordnung gestanden, noch habe er es anderweitig an die Ratsmitglieder kommuniziert. Wie berichtet, hatte die Dirmsteinerin Sabine Diehl vom Weingut Schmitt den Markt initiiert und verschiedene Beschicker für das Projekt gewonnen.

Scherer verwies auf die zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die am 30. Oktober erlassen wurde. In der steht: „Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen“ – unter die auch ein Wochenmarkt fällt – dürfen geöffnet werden. Allerdings gelten dafür folgende Bedingungen: Auch im Freien muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, Mund-Nase-Masken sind Pflicht. Die Maßgabe, dass sich auf zehn Quadratmetern Verkaufsfläche nur eine Person aufhalten darf – das gilt für alle geschlossenen Gewerberäume – entfällt für Wochenmärkte.

Faber-Hedjazi stellt Haftungsfrage

Für den Markt auf dem Dirmsteiner Schlossplatz deutet Scherer das so: Er dürfe stattfinden. „Die Standbetreiber und Besucher sind dafür verantwortlich, dass der Abstand und die Hygieneregeln eingehalten werden.“ Dieser Punkt hatte vor allem Ruth Faber-Hedjazi (FWG) umgetrieben. „Wer haftet, wenn sich niemand daran hält?“, fragte sie in die Runde. Und: „Müssen wir als Gemeinde jetzt kontrollieren, dass sich alle an die Regeln halten?“

Auch hier verwies Beigeordneter Scherer an die VG und darauf, dass bei Nichtbeachtung der Beschränkungen das Ordnungsamt eingeschaltet werden könne. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die Einkäufer „vernünftig“ verhalten werden. Ob das der Fall sein wird, wird sich am 11. November zeigen. Dann soll der Wochenmarkt erstmals von 9 bis 14 Uhr stattfinden.