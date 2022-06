Der Förderkreis Ehemalige Synagoge Weisenheim am Berg hat bei seiner Mitgliederversammlung mit Martin Molzahn und Heiko Krefter bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2024 kommissarische Vorsitzende gewählt.

Die bisherigen Vorsitzenden, Bärbel Kregel und Friedrich Kögel, waren aus persönlichen Gründen überraschend zurückgetreten. Molzahn und Krefter übernehmen die Ämter zusätzlich zu ihren Aufgaben als Rechnungs- und Schriftführer. Außerdem ersetzt Ulrich Schmitz den ausgeschiedenen Cesare Marcotto als Beisitzer.

Die Veranstaltungen in 2021 haben laut Verein unter der Pandemie gelitten. Einige wurden verschoben oder abgesagt. Andere wurden online durchgeführt. Die Ausstellungen „Ortsbesichtigung“ und „Digitale Fotokunst“ fanden unter strengen Corona-Regeln statt. Positiv schaut der Förderkreis auf das Jahr 2022. Drei Veranstaltungen gab es bislang: Online im Februar das 25. Gitarrenfestival, vor Ort einen Vortrag von Ulrich Nieß und die Ausstellung „Dreierlei“ in Kooperation mit der Universität Landau. Als Beitrag zum Ortsjubiläum findet am 25. September, ein Vortrag über die Juden in Weisenheim am Berg mit Gudrun Müller statt.