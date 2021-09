Großkarlbach könnte einen neuen Verkaufsraum für Lebensmittel und Backwaren bekommen. Die Weichen dafür haben der Gemeinderat und der Bauausschuss in der jüngsten gemeinsamen Sitzung gestellt. Da Platzmangel und Hitzeentwicklung die Arbeit im rund 35 Quadratmeter großen Backlädchen in der Hauptstraße laut Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) fast unerträglich machen, hat die Ortsgemeinde den circa 55 Quadratmeter großen Schuppenanbau am Bahnhaus in den Blick genommen. Er gehört der Gemeinde und diente bisher als Lager. Um für den Umbau EU-Zuschüsse erhalten zu können, hat der Gemeinderat bereits jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst. Die genaue Planung und der Bauantrag sollen nun folgen. Schläfer sagte, der neue Verkaufsraum solle nach Fertigstellung Ina Zander, die derzeit das Backlädchen im Ort führt, zur Miete angeboten werden.