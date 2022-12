Ein neu gegründeter Verein „Hilfe im Tal“ ruft eine „mobile Tafel“ ins Leben, um Lebensmittel zu verteilen. Die erste Aktion ist am 17. Dezember in Lambrecht.

Das Motto des Vereins ist „Lasst uns nie aufhören, damit anzufangen, anderen zu helfen“. Damit soll ein Zeichen der Solidarität mit bedürftigen Menschen in der Verbandsgemeinde Lambrecht gesetzt werden, sagt Vereinsvorsitzender Matthias Blitt aus Lindenberg. „Massiv gestiegene Preise für Lebensmittel, Energie und sonstige alltägliche Dinge sind für bedürftige Menschen eine zunehmende Herausforderung, um über die Runden zu kommen.“

Gestartet ist die Gruppe als Interessengemeinschaft zur Unterstützung der Ukraine, berichtet Blitt. Sieben Transporter voller Hilfsgüter seien an die ukrainische Grenze gebracht worden. Daraus entwickelte sich der Wunsch, auch vor Ort Hilfsbedürftige zu unterstützen. Hilfe soll vorrangig in Form von Sachspenden geleistet werden.

Finanziert aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen

Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen (Jahresbeitrag: 24 Euro). Auch Sachspenden sind möglich, beispielsweise gut erhaltene Kinderspielsachen oder haltbare Lebensmittel.

Am 17. Dezember ist die Ausgabe von 100 Essenspaketen an Bedürftige der Verbandsgemeinde geplant, die Abgabe von Kinderfahrrädern und Spielsachen gegen eine freiwillige Spende, ein Glühweinstand sowie ein Stand mit Crêpes und Striezel. Wer den Bürgerbus nutzen will, kann sich am 12. und 14. Dezember, jeweils 15 bis 16.30 Uhr, anmelden unter Telefon 06325 181-149.

Termin

Samstag, 17. Dezember, 10 bis 14 Uhr, Friedrich-Ebert-Brücke, Lambrecht; weitere Info unter 0152/21905963 (gegebenenfalls auf die Mailbox sprechen) oder per Mail an matthias.blitt@hilfe-im-tal.eu. Infos im Internet unter www.hilfe-im-tal.eu

.