Am 25. April startet an der Haßlocher Musikschule ein neuer Ukulele-Kurse für Anfänger (Erwachsene). Die Ukulele ist ein gitarrenähnliches viersaitiges Zupfinstrument. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren in einer Gruppe von Gleichgesinnten steht bei dem Kurs im Vordergrund. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein Leihinstrument wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Der Kurs umfasst sechs Termine und findet jeweils montags um 18 Uhr in den Systembauten an der Schillerschule (Unterrichtsraum „Apfel“) statt. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro, inklusive Leihinstrument. Anmeldungen per E-Mail an musikschule@hassloch.de möglich. Benötigt werden Name, Adresse sowie eine Telefonnummer. Bei Fragen steht das Team der Musikschule auch telefonisch unter 06324/935-190 zur Verfügung.