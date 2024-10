Seit Anfang September verkauft die Stadtbäckerei GmbH in einem Verkaufswagen am Bahnhofsplatz in Großkarlbach ihre Waren. Eigentlich aber war geplant, in den Bäckerladen im frisch sanierten Bahnhofsschuppen einzuziehen und dort zu verkaufen. Nach einer erneuten Verschiebung soll es nun bald so weit sein.

Ganz glücklich wirkt Richard Weißmann ( FWG),