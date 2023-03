Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Niederkirchen will den Dorfmittelpunkt neu gestalten und dabei auch Räume für die örtliche Arztpraxis schaffen. Aus finanziellen Gründen musste das Vorhaben zumindest vorläufig aufgegeben werden. Doch für die Praxis von Wolf Rommel zeichnet sich nun eine andere Lösung ab.

Wolf Rommel will in Niederkirchen bleiben, wie er sagt. Dass er in Kürze zusätzlich eine Arztpraxis in Hambach übernimmt, ändere daran nichts. In der Hambacher Praxis