Weil er sich an Minderjährigen verging, muss ein Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim eine lange Gefängnisstrafe verbüßen. Und nun ist ihm in Mannheim auch noch ein Geldfälscher-Prozes gemacht worden, am Donnerstag haben die Richter ihr neues Urteil gefällt. Zuvor ging es auch um die Therapie für Sextäter, die der 51-Jährige macht. Hat sie etwas bewirkt?

Dass es einer wie er im Gefängnis besonders schwer hat, darüber sind sich die Juristen mit dem Angeklagten sofort einig. Vor gut einem Jahr ist der 51-Jährige