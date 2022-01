Es ist eine Stelle mit zwei Nachteilen, das weiß man auch im Rathaus: Man muss samstags arbeiten und dazu noch sehr früh aufstehen. Trotzdem hofft die Verwaltung, endlich einen neuen Marktmeister zu finden. Warum ohne ihn der Wochenmarkt auf Dauer nicht stattfinden kann.

Schon seit Wochen sucht die Gemeinde für ihren Wochenmarkt am Samstag vergeblich einen neuen Marktmeister. Bisher seien trotz einiger Ausschreibungen im Bürgerblatt noch keine Bewerbungen eingegangen, sagt Pressesprecher Marcel Roßmann. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden die Aufgaben von verschiedenen Mitarbeitern des Bauhofs übernommen. Das sei aber nur eine Notlösung. Auf Dauer müsse die Stelle besetzt werden, denn eigentlich könne der Wochenmarkt nur stattfinden, wenn ein Marktmeister vor Ort sei, so Roßmann. Aber den Samstagsmarkt ausfallen zu lassen: Das sei für die Verwaltung auch keine Option.

Viele Haßlocher erinnern sich noch an Ernst Büttner als langjährigen Marktmeister. Der 84-Jährige hatte den Posten über drei Jahrzehnte bekleidet und den Staffelstab im Frühsommer 2020 an die jüngere Generation weitergereicht. Damals hatte Robert Brand als Mitarbeiter des Bauhofs die Aufgaben übernommen. In dessen Abwesenheit sprang außerdem Frank Holz, ebenfalls Mitarbeiter des Bauhofs, ein. Zuletzt waren Holz im Wechsel mit Karin Tomsicek, die selbst Beschickerin auf dem Wochenmarkt war, tätig. Da Tomsicek inzwischen aber nicht mehr mit ihrem Stand auf dem Markt vertreten ist und die Mitarbeiter des Bauhofs vollständig an ihrer Dienststelle gebraucht werden, ist seit November 2021 auch die Stelle des Marktmeisters vakant. Derzeit übernehmen vorwiegend Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Wechsel die Aufgaben.

Job auf 450-Euro-Basis

Der Marktmeister ist für den reibungslosen Ablauf des Wochenmarkts verantwortlich. „Das bedeutet, dass er oder sie sicherstellt, dass der Rathausplatz am Samstagmorgen für den Autoverkehr entsprechend gesperrt wird und die Beschicker ihren Platz einnehmen können“, sagt Roßmann. Der Marktmeister sei Ansprechperson für Organisatorisches und begleite die Auf- sowie Abbauphase. Er fungiere als Bindeglied zwischen Verwaltung und Beschicker, ergänzt Roßmann. Der feste Einsatz vor Ort erfolge samstags von 5 bis 7 Uhr sowie von 12 bis 13 Uhr. Zwischen 7 und 12 Uhr sei eine flexible Arbeitszeit auf Abruf während einer Bereitschaft vorgesehen.

Arbeitgeber ist die Gemeindeverwaltung. Die Beschäftigung sei auf 450-Euro-Basis möglich und eigne sich zum Beispiel auch für Menschen im Rentenalter, die nach einem Zuverdienst und einer Beschäftigung suchen, sagt Roßmann. „Die wichtigste Voraussetzung für diesen Job ist die Bereitschaft zu Wochenenddiensten. Da der Dienst morgens um 5 Uhr beginnt, eignet sich die Stelle also für Frühaufsteher und Frischluftliebhaber“, gibt der Sprecher zu bedenken. Zuverlässigkeit sowie eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise würden ebenfalls erwartet. Im Umgang mit den Beschickern sollte man darüber hinaus kontaktfreudig sein.

Markt sollte einmalige Aktion sein

Der Wochenmarkt hat eine große Bedeutung für das Dorfleben. Seit über 30 Jahren kümmern sich die Marktbeschicker Woche für Woche um ihre Kunden vor Ort. Frische und Kundennähe spielen hier eine große Rolle. „Nicht zuletzt, weil sie die Regionalität und das persönliche Miteinander schätzen, kaufen die Haßlocher auf dem Wochenmarkt ein und genießen die Marktatmosphäre“, sagt Roßmann aus eigener Erfahrung.

Der Markt hatte 1986 im Zuge des Verschwisterungsjubiläums mit Viroflay als einmalige Aktion stattgefunden, stieß aber auf so gute Resonanz, dass er ab 1987 als wöchentliche Veranstaltung etabliert wurde. Seither ist der Wochenmarkt jeden Samstag zwischen 7 und 12 Uhr auf dem Rathausplatz.

Testtage möglich

Aktuell sind dort laut Roßmann zwölf Beschicker, von denen neun wöchentlich und drei saisonal vertreten sind. Allerdings seien neue Beschicker jederzeit willkommen. Vermisst werde beispielsweise ein Fischverkauf, aber auch Backwaren erfreuten sich bei den Wochenmarktkunden großer Beliebtheit. „Darüber hinaus nutzen auch Schulen, Kindergärten und Vereine in regelmäßigen Abständen den Wochenmarkt für einen Kuchenverkauf, Infostand oder ähnliches, wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen“, sagt er. Anmeldungen für entsprechende Angebote würden das gesamte Jahr über entgegengenommen.

„Für Beschicker gibt es außerdem das Angebot von sogenannten Testtagen, bei denen man den Haßlocher Wochenmarkt zunächst unverbindlich ausprobieren kann, bevor man sich längerfristig für den Standort Haßloch entscheidet“, ergänzt der Gemeindesprecher.

Kontakt

Wer sich für die Stelle des Marktmeisters interessiert, kann die komplette Stellenausschreibung über www.hassloch.de und über das Bewerberportal interamt.de abrufen. Bewerbungsfrist endet am 21. Januar.