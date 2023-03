Auf dem Haßlocher Wochenmarkt werden seit über 30 Jahren Obst und Gemüse, Eier und Käse, Nudeln und Dampfnudeln, Wurst- und Fleischwaren, Gewürze, Blumen und vieles mehr angeboten. Der Markt auf dem Rathausplatz ist darüber hinaus immer samstags in der Zeit von 7 bis 12 Uhr Treffpunkt für ein Schwätzchen. Der Gemeindeverwaltung ist es wichtig, die Marktatmosphäre im Ortskern auch weiterhin zu erhalten, auch wenn die Anzahl der Beschicker in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Der Wochenmarkt zählt derzeit acht Stände, von denen sieben wöchentlich vertreten sind und ein Beschicker saisonal nach Haßloch kommt. Das Werben neuer Beschicker ist aber oft gar nicht so einfach, so die Verwaltung. Denn an Samstagen haben zahlreiche Städte und Gemeinden auch in der Umgebung Markttage und somit viele Stände auch ihren festen Platz. Dennoch gelingt es der Gemeinde immer wieder, neue Teilnehmer für Testtage zu gewinnen. Das ist auch am Samstag, 11. März, der Fall. Das neue Unternehmen Erisa Foods UG aus Mutterstadt wird probeweise auf dem Wochenmarkt vertreten sein. Das kleine Unternehmen vertreibt Bio-Produkte. Im Angebot sind getrocknete Gewürze in Bioqualität sowie getrocknete Bio-Snacks, beispielsweise Cranberries oder Mango. Nach dem Testtag wird das Unternehmen entscheiden, ob es künftig regelmäßig kommt. Auch weiterhin sind neue Beschicker willkommen. Anmeldungen und Informationen bei Florian Bayer, 06324/935-360, florian.bayer@hassloch.de.