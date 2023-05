Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In den Jugendtreff im Alten Rathaus in Dirmstein kehrt nach jahrelanger Schließung wieder Leben ein. Viel Zuspruch von Kindern und Eltern hatte die Eröffnungsfeier am Samstag, richtig los geht’s ab Freitag, 20. Mai, 15 Uhr.

Sozialarbeiterin Violeta Rodriguez stellte mit einigen ehrenamtlichen Helfern für die Einweihungsfeier ein Spiel- und Bastelangebot auf die Beine. Unterstützt wurde sie dabei von ortsansässigen