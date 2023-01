Matthias Vorstoffel ist seit Jahresbeginn als Gemeindediakon für die Protestantische Kirchengemeinde Elmsteiner Tal tätig. Am Sonntag, 5. Februar, wird er in einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt.

Vorstoffel trägt mit halber Stelle (je 50 Prozent die Kirchengemeinden Edenkoben und Elmsteiner Tal) als Gemeindediakon zusammen mit Volker Mayer, Rainer Brechtel und dem Presbyterium für die Kirchengemeinde Elmsteiner Tal Verantwortung. Die Stelle wurde von der pfälzischen Landeskirche neu geschaffen, um der geographischen Gegebenheit der Kirchengemeinde gerecht zu werden.

In den vergangenen 15 Jahren war Vorstoffel in Kirchheimbolanden als Jugendreferent tätig. Seine Wurzeln liegen in der Protestantischen Kirchengemeinde Elmsteiner Tal, in der er lange Jahre ehrenamtlich tätig war, und in der Posaunenarbeit. Die Posaunenchorfreizeiten im Martin-Butzer-Haus haben dazu beigetragen, dass er nach seiner Schreinerlehre und Berufstätigkeit im zweiten Bildungsweg in Ludwigshafen Sozialpädagogik studierte. In Appenthal und Elmstein ist er vielen bekannt, Frankeneck und Esthal gilt es jetzt für den neuen Gemeindediakon zu entdecken. Kinder- und Jugendarbeit, Konfi-Arbeit, Gottesdienste, Kasualien und das gemeindliche Leben insgesamt werden Vorstoffels Tätigkeitsfelder sein.

Seine Bürozeiten in Elmstein sind montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr im Protestantischen Pfarramt Elmstein, Telefon 06328 264, 0162 9048202 oder matthias.vorstoffel@evkirchepfalz.de.

Am 5. Februar wird er um 14 Uhr in einem zentralen Gottesdienst für die ganze Kirchengemeinde in der Elmsteiner Kirche von Dekan Andreas Rummel in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor Appenthal und dem Kirchenchor Elmstein gestaltet. Im Anschluss ist ein Sektempfang.