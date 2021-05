In der Fahrzeughalle der Haßlocher Feuerwehr steht jetzt der neue Einsatzleitwagen (ELW 2) des Landkreises Bad Dürkheim. Mit der Übergabe ersetzt das über 450.000 Euro teure Spezialfahrzeug seinen 17 Jahre alten Vorgänger, der trotzdem im Katastrophenschutz weitere Verwendung findet.

Der Vergleich der beiden Fahrzeuge ist schon größentechnisch imposant: Der neue Einsatzleitwagen, neben den kleineren Modellen in den Verbandsgemeinden nun erneut der größte im Landkreis Bad Dürkheim, ersetzt sein 2003er Vorgängermodell, das seit 2004 in Haßloch stationiert war.

Die Übergabe fand coronabedingt nur im kleinsten Kreis statt: Kreisfeuerwehrinspekteur Michael Müller übergab das rund 455.000 Euro teure Spezialfahrzeug zusammen mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) an den Haßlocher Wehrleiter Marco Himmighöfer, Feuerwehrdezernent Tobias Meyer (CDU) und den Leiter des vierköpfigen Planungsteams Björn Steidel. Rund 60.000 Euro wurden allein auf die Funktechnik verwendet. Mit einer Landesförderung von 128.000 Euro werde gerechnet, so Ihlenfeld. Das „alte“ Modell hatte 2004 noch 205.000 Euro bei einem Landeszuschuss von 75.000 Euro gekostet. Eine Aufrüstung wäre laut Müller „nicht mehr lohnend oder sinnvoll“ gewesen.

Mit der Neuanschaffung wurde laut dem Kreis auf die neuen Digitalfunk-Standards samt Geräten abgewartet. Der große ELW 2 unterstützt die Führung einer Einsatzleitung. Fahrer-, Funk- und Besprechungsraum sind getrennt, dazu gibt es moderne EDV- und Funk-Arbeitsplätze und neueste Kommunikationstechnik wie Satelliten- und Telefonanlage. Bilder von Drohnen können vor Ort ausgewertet werden. Das Fahrzeug ist zur Koordination mittlerer und größerer Einsätze von Feuerwehr und Katastrophenschutz im Landkreis ausgerichtet, auch mit mehreren Organisationen. Der Ausfall einer Einsatzzentrale kann provisorisch ersetzt werden.

„Ich freue mich nicht auf die Einsätze, aber darüber, dass wir das neue Fahrzeug dafür haben“, meint Kreisfeuerwehrinspekteur Müller. „Die Herausforderungen, nicht nur im Katastrophenschutz, werden immer größer“, sagt Ihlenfeld, der an Tornadoschäden in Bobenheim am Berg im Vorjahr erinnerte. Haßlochs Erster Beigeordneter Meyer sagte, dass es auch viel Arbeit für die Wehrleuten vor Ort sei, „um mit der Technik umgehen zu können“. Wegen der Coronaprävention sei das gerade „nicht leicht“, aber auch sonst sei der ELW2 „sehr übungsintensiv“, bestätigte Wehrleiter Marco Himmighöfer.

Das bisherige Fahrzeug wurde dem DRK-Kreisverband übergeben, der es – auch künftig unter der Trägerschaft des Kreises – weiter im Katastrophenschutz einsetzt.