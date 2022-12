Das Wegekreuz in Dirmstein an der Laumersheimer Straße Richtung Obersülzen ist mit einem neuen Corpus versehen worden. Finanziell möglich wurde das durch die Unterstützung eines Laumersheimer Privatmanns, wie Michael Latour von der katholischen Kirchengemeinde Dirmstein-Laumersheim berichtet.

Die ursprüngliche Christusfigur an dem Kruzifix war vor gut sechs Jahren witterungsbedingt demontiert worden. Die meisten Auto- und Radfahrer haben sich an den Anblick des leeren Kreuzes vermutlich recht schnell gewöhnt oder gar nichts vermisst. Nicht so Latour und einige andere Mitglieder der Pfarrgemeinde . „Jedes Mal, wenn ich da vorbeifuhr, dachte ich, da müsste etwas geschehen.“ Pfarrer Martin Tiator, Leiter der Pfarrei Hl. Elisabeth Grünstadt, unterstützte die Idee. Inzwischen hat die Holzwerkstatt Thum das Kreuz renoviert und den neuen Corpus befestigt. „Ich denke das ist ein gutes Zeichen unserer christlichen Kultur in diesen schweren Zeiten“, sagt Latour. Pfarrer Tiator werde das Wegekreuz am Sonntag, 29. Januar, nach dem 9-Uhr-Gottesdienst zusammen mit der Gemeinde in einer kleinen Feier segnen.