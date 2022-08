Mit dem Thema Umwelt soll sich ein neuer Arbeitskreis in Ellerstadt befassen. Am Dienstag, 20 Uhr, wird die überparteiliche Gruppe im Ell Café des Bürgerhauses aus der Taufe gehoben.

Entstanden war die Idee im bestehenden Gesprächskreis „Laubenstein – Wir müssen reden“. Bei der jüngsten Sitzung seien Vertreter der Gemeinderatsfraktionen FWG, Grünen und SPD zu Gast gewesen, berichtet der Organisator des Gesprächskreises, Harald Laubenstein. Diskutiert wurden mögliche Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz in Ellerstadt. Die Runde sei sich einig gewesen, dass hier mehr geschehen müsse.

Sollen Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz in Ellerstadt hauptsächlich in den Ortsgremien diskutiert werden oder muss auch die Bürgerschaft aktiv werden? Solche und andere Fragen wurden diskutiert. Außerdem wurden Ideen zum lokalen Umweltschutz aufgelistet. All das habe die Gruppe zur Gründung eines Arbeitskreises Umwelt nach einem in Maxdorf existierenden Vorbild angeregt. Bürger und Mitglieder der Ratsgremien sollen sich in dem Arbeitskreis gemeinsam darüber unterhalten, wie der Prozess in Gang zu bringen ist. Leute aus dem Arbeitskreis sollten dann als Multiplikatoren in die Ausschusssitzungen des Rates gehen, meint Laubenstein.