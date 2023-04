Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Simon Pfeffer: Seit 1. Januar ist der 25-Jährige Leiter der Vinothek der Niederkirchener Weinmacher. Sein Ziel ist es, frischen Wind in die Räume der Weinmacher an der Ecke Hauptstraße und Friedelsheimer Straße zu bringen.

Seit der Fusion der Niederkirchener mit der Genossenschaft Deutsches Weintor in Ilbesheim im Jahr 2011 ist in dem Gebäude die Vinothek der Weinmacher untergebracht. Jetzt, da die