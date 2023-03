Die Sanierung der Friedhofshalle steht vor dem Abschluss. Das teilte Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG) in der Ratssitzung am Dienstag mit.

Am kommenden Freitag soll die Abnahme sein. Die Sanierung war eines der Projekte, die mit dem Beginn der Legislaturperiode 2019 auf der To-do-Liste des Gemeinderates stand.

Der Gedanke, die bis jetzt genutzten alten Klappstühle auch wieder in der frisch renovierten Halle aufzustellen, widerstrebte Fleischer. Bei der Suche nach Unterstützung für die Anschaffung neuer Stühle gab es von der Bürgerstiftung zunächst eine Absage. Doch dann wurde der Friedelsheimer Krankenpflegeverein aufgelöst und das finanzielle Vermögen, 5000 Euro, fiel an die Gemeinde. Angehörige des aufgelösten Vereines ließen erkennen, dass die neuen Stühle eine Verwendung ganz in ihrem Sinne wäre.

Beitritt zum Klimapakt

Als letzte Gemeinde der Verbandsgemeinde Wachenheim trat Friedelsheim dem Kommunalen Klimapakt bei. Fördergelder aus diesem Pakt – die VG Wachenheim bekommt 291.000 Euro, sie behält davon ihren Anteil in Höhe der VG-Umlage, der Rest verteilt sich je nach Einwohnerzahl auf die Gemeinden - könnte man für die geplante Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung verwenden, wo diese im Dorf noch aussteht, so eine erste Idee.

Die „Knackpunkte“ bei der neuen Satzung für die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sei die Höhe des Gemeindeanteils bei künftigen Straßenausbauten und wie die Verschonungsregelung aussehen soll, verdeutlichte die bei der VG dafür zuständige Tanja Barczynski.