Rutsche, Hängebrücke, Spieltürme und Kletternetz – an dem neuen Multifunktionsspielgerät auf dem Außengelände der Kindertagesstätte „Kleine Freunde“ in Haßloch stehen Balance, Gleichgewicht, Rutschen und Klettern im Mittelpunkt. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Spielanlage sei ein erster großer Schritt der Umgestaltung des Außengeländes geschafft, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Während das neue Spielgerät sich vorwiegend für ältere Kinder eignet, soll im weiteren Jahresverlauf der Spielturm für die kleinen Kindergartenkinder erneuert werden. Außerdem zieht das Klettergerüst aus der Kita „Pauluskirche“ um. Es soll im Sommer für eine weitere Aufwertung bei den „Kleinen Freunden“ sorgen. Über die Neuerungen freuen sich nicht nur die „Kleinen Freunde“, sondern auch die Kinder im benachbarten „Haus Mullewapp“, die ebenfalls das Außengelände nutzen. Dementsprechend waren laut Verwaltung die Elternausschüsse beider Einrichtungen in die Auswahl des passenden Spielgeräts involviert. Insgesamt sind rund 40.000 Euro für die Umgestaltung des Außengeländes im Haushalt eingestellt. Das Multifunktionsspielgerät hat rund 75 Prozent des Budgets für sich beansprucht. Der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer freut sich über die „sehr gelungene Aufwertung des Außengeländes“ und dankt mit Einrichtungsleiterin Stefanie Stulik den Elternausschüssen, dem Fachbereich „Bauen und Umwelt“ sowie der Fachfirma Spielart GmbH für die „gute Zusammenarbeit“.