Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Beschilderung der überörtlichen Rad- und Wanderwege soll künftig die Verbandsgemeinde Freinsheim zuständig sein. Damit soll ein Flickenteppich verhindert werden.

Das empfahlen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag. Darüber entscheiden müssen der Verbandsgemeinderat am 6. Oktober sowie die Räte in den Ortsgemeinden.