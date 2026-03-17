Die Stadtbücherei Lambrecht stellt ihr digitales Ausleihangebot auf die neue Plattform Onleihe 3.0 um. Wie die Bücherei mitteilt, beginnt die Umstellung am Montag, 23. März, ab 22 Uhr und soll voraussichtlich am 24. März gegen Mittag abgeschlossen sein. Während dieser Zeit ist die Onleihe nicht erreichbar.

Über die Onleihe können Nutzer digitale Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und E-Learning-Kurse ausleihen. Die Nutzung kostet in Lambrecht 15 Euro pro Jahr. Wer bereits einen Jahresausweis der Stadtbücherei besitzt (10 Euro), zahlt für die Onleihe zusätzlich 10 Euro jährlich.

Die neue Plattform bietet laut Mitteilung mehrere zusätzliche Funktionen, darunter die Verlängerung von Leihfristen für alle Medienarten, eine geräteübergreifende Synchronisation von Lese- und Hörständen, eine unbegrenzte Merkliste, eine Leihhistorie sowie einen augenschonenden Dark Mode.

Die neue Onleihe-App 3.0 kann bereits jetzt für Smartphones und Tablets mit Android, iOS und Fire OS heruntergeladen werden. Die bisherige App wird nach der Umstellung nicht mehr funktionieren. Weitere Informationen gibt es unter www.onleihe-rlp.de und https://hilfe.onleihe.de.

Anmeldungen für die Onleihe sind in der Stadtbücherei Lambrecht im Gemeinschaftshaus, Blainviller-Straße 1, dienstags und freitags von 15.30 bis 18 Uhr möglich.