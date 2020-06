Die Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung in der Region geht weiter. Vodafone hat jetzt ein LTE-Station in Esthal in Betrieb genommen und damit nach eigenen Angaben das weitere LTE-Ausbauprogramm im Landkreis Bad Dürkheim gestartet. Neben Vodafone ist die Telekom in dem Sektor tätig.

LTE ist eine Bezeichnung für den Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht Handygespräche in guter Qualität sowie Breitbandinternet für unterwegs. Die Technik kann also beispielsweise genutzt werden, um Filme oder Musikvideos herunterzuladen. Von einigen Haushalten wird der Mobilfunk inzwischen auch als Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen genutzt. Für Hotels oder mittelständische Unternehmen spielt eine gute Breitbandversorgung auch eine wichtige Rolle zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone plant nach eigenen Angaben bis Mitte nächsten Jahres im Landkreis Bad Dürkheim drei weitere LTE-Bauvorhaben. Derzeit verfügt das Unternehmen über 40 Mobilfunkstandorte im Landkreis. In Elmstein ist die Versorgung im September 2019 verbessert worden, in Neidenfels im April 2020.

Gute Ausbreitungseigenschaften

Um den Landkreis in die digitale Zukunft zu führen, hat Vodafone nach eigenen Angaben an nahezu allen Stationen eine Technologie mit niedrigen Frequenzen aktiviert (LTE 800). Dieses Signal eignet sich aufgrund seiner guten Ausbreitungseigenschaften besonders in ländlichen Gebieten.

In Maikammer und St. Martin hat die Telekom im Oktober 2019 einen Beitrag zur Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung geleistet. Das Unternehmen betreibt im Landkreis Südliche Weinstraße nach eigenen Angaben 27 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 92 Prozent. Der Ausbau soll aber noch weitergehen. Bis 2022 plant die Telekom 17 weitere 17 Standorte. Zusätzlich seien an sieben Standorten Erweiterungen mit LTE vorgesehen.