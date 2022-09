Der Landkreis bietet in seiner kommunalen Impfstelle weiter alle 14 Tage Impftermine an. Bei den neuen Impfstoffen gelten noch die bisherigen Stiko-Empfehlungen.

In der kommunalen Impfstelle in der Sonnenwendstraße 2 bietet der Landkreis Bad Dürkheim 14-tägig mittwochs von 15 bis mindestens 17 Uhr Impfungen an. Grundsätzlich rät die Kreisverwaltung dazu, einen Termin zu vereinbaren, dann besteht die Sicherheit, dass tatsächlich auch Impfstoff zur Verfügung steht. Denn grundsätzlich steht in der Impfstelle nur so viel Impfstoff zur Verfügung wie gebuchte Termine vorhanden sind. Jedoch komme es immer wieder vor, dass Termine nicht wahrgenommen werden und deshalb Restdosen zur Verfügung stehen, so die Verwaltung.

Kinderimpfungen nicht so oft

Die gebuchten Termine würden vorrangig bedient. Unangemeldete müssten deshalb mit Wartezeiten rechnen. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Kinderimpfungen (fünf- elf-Jährige) sind nur am 21. September, 16. November und 14. Dezember (jeweils ab 16.30 Uhr) möglich.

Ob zum nächsten Impftermin in der kommunalen Impfstelle des Landkreises am Mittwoch, 7. September, die neuen, an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar. So oder so: Neben der vorherigen Anmeldung ist es auch wichtig, die geltenden Stiko-Empfehlungen zu beachten. Dies ist insbesondere bei der zweiten Auffrischungsimpfung wichtig.

Neue Impfstoffe nur zur Auffrischung

Die neuen Impfstoffe werden, wenn sie eingetroffen sind, nur als Auffrischungsimpfungen verimpft. Sie können nicht für die Grundimmunisierung verwendet werden. Eine Stiko-Empfehlung für die neuen Impfstoffe, die am Donnerstag von der Europäischen Arzneimittel Agentur zugelassen wurden, gibt es noch nicht. Die kommunale Impfstelle richtet sich deshalb an die bislang geltenden Stiko-Empfehlungen für Booster-Impfungen.

So muss beachtet werden, dass nach der aktuellen Stiko-Empfehlung eine zweite Auffrischung nur für bestimmte Personengruppen in Frage kommt. Dies sind die über 60-Jährigen im Abstand von drei Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung (Booster) und Personen, die in Medizin- und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind nach sechs Monaten (bitte Arbeitgebernachweis der Tätigkeit mitbringen). Personen, die eine zweite Auffrischungsimpfung aufgrund einer Erkrankung benötigen, können diese ebenfalls erhalten. Zwingend notwendig ist, dass dies vorher von den behandelnden Ärzten attestiert wurde und das Attest bei der Impfung vorgelegt wird, teilt die Kreisverwaltung mit.

Impftermine

Terminregistrierung und auch eine freie Terminwahl sind im Internet unter www.impftermin.rlp.de oder über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100 möglich.