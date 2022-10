„Geschichte und Geschichten“ unserer Heimat schildert die Elmsteiner Heimatschrift, die im 22. Jahrgang mit ihrer 30. Ausgabe erschienen ist. In dem 40 Seiten umfassenden Heft blättern acht Autoren in der Elmsteiner Vergangenheit.

Herausgeber ist der Förderverein Kirchenruine Appenthal. Für ihr ehrenamtliches Engagement und die journalistische Tätigkeit wurden Autoren und Redakteure 2017 mit dem „Bürgerpreis“ des Landkreises Bad Dürkheim ausgezeichnet. Der Fortbestand des Blattes, so ist im Vorwort zu lesen, scheint jedoch ungewiss, wenn nicht neue Autoren und zusätzliche Kräfte ihre Mitarbeit anbieten und Interesse an der Geschichte der Region Elmstein zeigen. Drei der vier Gründer der Heimatschrift sind mittlerweile verstorben.

In der neuen Schrift hat die Redaktion mit Dieter König (Iggelbach), Yvonne Faß (Elmstein), Klaus Kullmer (Appenthal) und Kirstin Graichen (Heidelberg) dank Unterstützung und Mitarbeit einheimischer Bürger neun Themen in Text und Bild aufgegriffen. Traditionell stellen Kullmer und Faß als Schlussbeiträge Fakten und Ereignisse aus einem Jahrhundert gegenüber und vergleichen diesmal die Jahre 1926 bis 1930 mit 2021.

Um Brunnen und Quellen im Raum Elmstein aus gewässerkundlicher Sicht geht im Beitrag von Holger Schindler aus Schwarzbach. Er ist neu im Bunde der Autoren wie auch Kirstin Graichen, die über die Schulsituation in Speyerbrunn 1906 bis 1935 berichtet. Im dritten Teil seiner Betrachtung der Elmsteiner Orgellandschaft widmet sich Organist Ulrich Loschky dem seltenen Iggelbacher Pedal-Harmonium und der „kleinen“ Walcker-Orgel sowie den ersten Organisten im Walddorf.

Wolfgang Ross hinterfragt „Die Überhandnahme von Bränden im 19. Jahrhundert in der Gemeinde“ und Klaus Kullmer erzählt von „Tante Emma“, von Emma Flockerzi, der letzten Hebamme im Ort. Um „Bader, Barbiere und Chirurgen“ geht es der Ärztin Gisela Scheriau bei der Betrachtung des Heilwesens im Elmsteiner Tal.

Einen Bildband von Klaus Kullmer, Wein und Süßigkeiten gibt es für all diejenigen zu gewinnen, die sechs schmucke Fachwerkgebäude auf Postkarten von anno dazumal erkennen.

Info

Die Heimatschrift ist für vier Euro bei Dieter König, Große Äcker 22 In Iggelbach, Klaus Kullmer, Harzofenstraße 71 in Appenthal, und in Elmstein im Kuckucksbahnhof, im „Dorflädche“ und in der Bäckerei Ehrat erhältlich.