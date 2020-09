In der jüngsten Ausgabe der Haßlocher Heimatblätter befasst sich der Haßlocher Heimatforscher Dr. Wolfgang Hubach mit der Geschichte des evangelischen Kindergartens Paulusheim, der bereits vor dem Bau der Pauluskirche eine Doppelfunktion hatte: Kindergarten und Kirche für die Sonntagsgottesdienste.

Auch deshalb befindet sich heute noch die „kleine Kirchenglocke“ auf dem Dach des Kindergartengebäudes. In diesem Heft kommen sechszehn Autoren zu Wort, darunter ehemalige und noch tätige Leiterinnen. Die Fotos hat Günter Ohler zusammengestellt. Wenn die Haßlocher vom Paulusheim sprechen, dann meinen sie nicht nur die „Kinnerschul“. Sie denken auch an die früher umfassende Funktion des neuen Kindergartens als Ort der Begegnung, als Kirche. Außerdem wurde das Außengelände von den verschiedenen Gruppen genutzt: als Spielplatz, als Fußballplatz und vor allem für Gemeindefeste. Geplant habe das Gemeindezentrum der Architekt Kurt Eckert, schreibt Heimatforscher Hubach in seinem Vorwort. Interessant sind die Beiträge der Erzieherinnen, die Einblicke in den Wandel ihrer Arbeit vermitteln. Auch Pfarrer kommen zu Wort.