„Die GfK und das Durchschnittsdorf im Spiegel der Presse“ lautet der Hauptbeitrag im neuen Heft 143 der „Haßlocher Heimatblätter“. Es folgen Erinnerungen von Bürgern an besondere Ereignisse in ihrer Jugend. Weiterhin geht es um die Schulzeit während des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren danach sowie die pädagogischen Entwicklungen. Auch wird an den Haßlocher Orgelbauer Hugo Wehr erinnert. Klaus Lang stellt in Wort und Bild drei Heilpflanzen vor, die hinter dem Museumsgarten blühen. Sehr interessant sind die Bilder, die leere Haßlocher Straßen während des Lockdowns zeigen. Da inzwischen der neue Rehbach geflutet ist, wird die Dokumentation zu diesem Thema abgeschlossen. Es folgen wie üblich „Vergessenes aus Alt-Haßloch“ und das „Wörtermuseum“. Die Hefte gibt es zu den Öffnungszeiten des Heimatmuseums jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr sowie telefonisch unter 06324 5648 oder 06324 1291.