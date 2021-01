In der Verbandsgemeinde gibt es eine neue Ansprechpartnerin als Gemeindeschwester plus: Elke Weller (55) übernimmt die Aufgabe von Martina Laubscher. Weller ist gelernte Krankenschwester und arbeitete nach ihrer Ausbildung, die sie im Diakonissenkrankenhaus Speyer absolvierte, in verschiedenen medizinischen Einrichtungen. Als Gemeindeschwester plus besucht und berät Weller zukünftig hochbetagte Menschen ohne Pflegebedarf in ihrem häuslichen Umfeld, die zwar noch keine Pflege brauchen, denen es aber beispielsweise an sozialen Kontakten und Fürsorge mangelt oder die Informationen über Unterstützungsangebote benötigen. Pflegerische Tätigkeiten übernimmt sie nicht. Kontakt: Elke Weller, Telefon 06322/ 961- 9127, mobil: 0151/15288431, E-Mail: Elke.Weller@kreis-bad-duerkheim.de.