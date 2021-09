Am Spielweg in Höhe des August-Schön-Wegs und am Alten Forsthaus gegenüber des Hubertushofs hat die Gemeinde neue Fahrradständer aufgestellt. Es war eine Anregung des Waldbegangs.

15 neue Fahrradständer sind am Spielweg und zehn Abstellmöglichkeiten am Alten Forsthaus entstanden. Mit der Installation der Fahrradständer hat die Gemeinde eine weitere Anregung aus dem Waldbegang, den Umweltdezernent Joachim Blöhs in der Vergangenheit angeboten hatte, aufgegriffen und umgesetzt.

Sowohl der Spielweg als auch das Alte Forsthaus sind zwei klassische Einstiegspunkte für Touren oder Spaziergänge durch den Haßlocher Wald. An beiden Standorten gibt es Stellplätze für Autos. „Warum nicht auch für Fahrräder?“, war eine der Fragen beim Waldbegang gewesen. Aus dem Budget für Naherholung hat das Umweltdezernat für diese Aktion rund 2800 Euro ausgegeben.

Die Fahrradständer sind aus Holz, eine Haßlocher Firma hat sie angefertigt. Mitarbeiter des Bauhofs haben sie vor Ort installiert und im Boden verankert, damit sie nicht verschoben oder verrückt werden können. Die Fahrradständer gesellen sich zu den Haßlocher „Käschdl“, welche die Gemeinde Anfang Juni aufgestellt hatte und die ebenfalls auf eine Idee aus dem Waldbegang zurückgehen.