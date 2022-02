DHL hat in Deidesheim eine neue Packstation in Betrieb genommen. Beim Aldi-Markt in der Buochser Straße 2 steht der gelbe Automat den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung, um Päckchen und Pakete abzuholen sowie vorfrankierte Sendungen zu verschicken.

Die neue DHL-Packstation verfügt über 76 Fächer in verschiedenen Größen. Die Packstation hat sich laut Post gerade in der Corona-Krise als eine beliebte Form des kontaktlosen Empfangs und Versendens von Paketen erwiesen. Seit Beginn der Pandemie hätten sich überproportional viele Neukunden für die Packstation registriert, so das Unternehmen.

Nach Angaben von Bernd Dietrich, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, hat die DHL Group hat die Anzahl ihrer Packstationen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren auf mittlerweile gut 8500 Automaten verdoppelt und ältere Modelle ausgetauscht. Der Ausbau liege damit über dem bisherigen Plan. Da Versender- und Empfängerkunden weiterhin ein sehr hohes Interesse an diesem Service hätten, würden die Planungen nun nach oben angepasst. Statt etwa 12.000 sollen den Kunden bundesweit bis Jahresende 2023 rund 15.000 DHL-Packstationen zur Verfügung stehen. Das seien 3000 Automaten mehr, als bisher für diesen Zeitraum geplant gewesen seien. 2003 hatte DHL den Packstation-Service eingeführt.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Paket-App von DHL. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.