Der TV Ellerstadt bekommt bei der geplanten Sanierung des Parkplatzes hinter der Vereinshalle Unterstützung von der Gemeinde. Auch die anderen Beschlüsse im Rat fielen am Dienstag einstimmig.

Als die RNV das Schienennetz der Rhein-Haardtbahn erneuerte, wurde in der Ortsdurchfahrt Ellerstadt die Bahnstraße neu gemacht. An den Einmündungen wurden die Übergangsflächen über das Projekt asphaltiert oder gepflastert. Speziell in der Speyerer Straße ab der Einmündung Bahnstraße in südlicher Richtung bis zur Ratstraße gibt es Straßenschäden. Deshalb schlug die Bauabteilung vor, die Straßendecke in der Speyerer Straße von der Bahnstraße bis zur Einmündung Ratstraße für gut 17.000 Euro abzufräsen und neu asphaltieren zu lassen. Dem folgte der Rat.

Nachdem das Sängerheim abgerissen wurde, fehlte am benachbarten Mehrfamilienhaus am Erdgeschoss die Wärmedämmung. Der Rat vergab den Auftrag zur Ergänzung der Wärmedämmung des Anwesens für 3800 Euro brutto an eine Gönnheimer Firma. Der TV Ellerstadt stellte einen Antrag auf finanzielle Hilfe. Der Verein will den maroden Teil des Parkplatzes hinter der Vereinshalle für 7300 Euro herrichten lassen. Der Rat hatte keine Einwände, dem Verein einen Teil der Kosten vorzufinanzieren. Der TVE will das Geld bis September 2021 wieder zurückgezahlt haben.

Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) informierte den Rat über eine Eilentscheidung, bei der die Pfalzwerke beauftragt wurden, eine neue Straßenlaterne an der Landesstraße zwischen Ellerstadt und Fußgönheim zu errichten sowie eine Leuchte zu versetzen. Kosten: 6000 Euro. Dort entsteht gerade ein Radweg.