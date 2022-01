Am südlichen Ortseingang von Klingenmünster wird es barrierefrei Bushaltestellen geben. Haltepunkte soll es auf beiden Seiten der Landesstraße geben, die in Richtung Bad Bergzabern führt. Geplant ist zudem ein Wartehäuschen. Dafür hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Die Haltestellen sollen im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Die Kosten werden schätzungsweise rund 65.000 Euro betragen. Wie viel die Gemeinde zu stemmen hat, ist noch unklar. Die Höhe der Zuschüsse ist noch nicht bekannt Die mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmte Planung bedarf noch der Zustimmung des Behindertenbeauftragten, um beim Land einen Förderantrag zu stellen.