Hardenburg, Dürkheim, Pfalz und mehr: Heimatforscher Reinhold Höhn hat die vermeintlich kleine Welt in Hardenburg vor 100 Jahren aufbereitet – und mit der Weltgeschichte kombiniert. Die Broschüre „Vom Kaiserreich in die Diktatur – Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik in Hardenburg und Bad Dürkheim“ fußt auf einer seiner Waldfest-Reden.

Es dauert keine halbe Stunde und man ist in Griechenland. Zumindest in Gedanken. Wer sich mit Reinhold Höhn über Geschichte unterhält, macht den ein oder anderen