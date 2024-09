Als der Lindenberger Waldspielplatz vor elf Jahren angelegt wurde – ehrenamtlich und durch Spenden finanziert –, war auch eine Brücke über einen Wasserlauf gebaut worden. Doch diese war nicht mehr in Ordnung.

Inzwischen ist eine neue Brücke installiert – wieder in ehrenamtlicher Arbeit, wieder mit Spenden finanziert. Rund 13.000 Euro zahlte der Lambrechter Unternehmer Michael Hellenbrand dafür. Am Sonntag wurde die Brücke mit einem kleinen Fest, zu dem viele Lindenberger gekommen sind, eingeweiht.

Beim alljährlichen „Neujahrsputz“ auf dem Waldspielplatz habe man bemerkt, dass der Belag der Brücke nicht mehr in Ordnung ist, berichtete Nicolas Müller, Vertreter der Elterninitiative, die den Waldspielplatz in Ordnung hält. Ein neuer Belag aus dem Kunststoff Wood-Plastic-Composite (WPC) sei bestellt worden. Als Mitglieder der Elterninitiative im Juni den bisherigen Belag austauschen wollten, hätten sie festgestellt, dass auch die anderen Teile der Brücke in einem schlechten Zustand sind, sagte Müller.

Er berichtete, dass die Eltern überlegt hätten, was man tun könne, denn für eine neue Brücke sei kein Geld da gewesen. Schließlich sei die Idee entstanden, sich mit Michael Hellenbrand, Inhaber der in Lambrecht ansässigen Hellenbrand Maschinenbau GmbH, in Verbindung zu setzen. Hellenbrand habe sich sofort bereit erklärt, die notwendigen Teile für eine Brücke zu liefern, alle Kosten zu übernehmen und auch die bereits vorhandenen WPC-Dielen zu bezahlen, berichtete Müller.

Tolle Dorfgemeinschaft

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Hellenbrand, dass seine beiden Töchter gern auf dem Lindenberger Waldspielplatz gespielt hätten, als sie noch kleiner waren. Auch gefalle ihm die „tolle Lindenberger Dorfgemeinschaft“, und er unterstütze sie gern. Er fahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad an dem Waldspielplatz vorbei, wenn er von seinem Wohnort Bad Dürkheim nach Lambrecht unterwegs sei.

Wie Müller berichtete, haben Aktive der Elterninitiative die Brücke an zwei Samstagen im August über den Wasserlauf gebaut. Gearbeitet haben Andreas Bleh, Gerhard Falke, Reiner Koch, Philipp Kruppenbacher, Carsten Kus und Nicolas Müller. Der Beigeordnete Christian Bertram hat eine kleine Tafel gestaltet und gespendet, die an der Brücke angebracht wurde. Auf der Tafel wird über die Entstehung der Brücke informiert.

Einen „Arbeitseinsatz“ hatten auch die Jungen und Mädchen der Lindenberger Grundschule. Sie bemalten die Latten an den Seiten der Brücke. „Das ist sehr, sehr schön geworden“, lobte Nicolas Müller die Kinder. Die Gemeinde habe den Kindern als Danke-schön einmal freien Eintritt in den Wachenheimer Kurpfalzpark schenken wollen, die Parkleitung habe die Eintrittskarten aber gespendet, sagte Bürgermeister Carsten Kus (FWG).

„Man braucht Ehrenamtliche im Dorf, die sich engagieren“, sagt Müller. Es gebe genug Arbeit, wer etwas tun wolle, für den finde sich etwas.