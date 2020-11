Geschichte und Geschichten enthält die Elmsteiner Heimatschrift, die jetzt mit ihrer 28. Ausgabe erschienen ist. Schwerpunktthema ist das Heilwesen in früheren Zeiten. Zum Pandemiejahr passend, aber doch eher zufällig, wie die Verantwortlichen sagen.

Herausgeber der Elmsteiner Heimatschrift ist der Förderverein Kirchenruine Appenthal. Für ihr ehrenamtliches, journalistisches Engagement wurden Autoren und Redakteure 2017 mit dem „Bürgerpreis“ des Landkreises Bad Dürkheim ausgezeichnet. In der neuen Schrift hat die jetzige Redaktion mit Dieter König und Jürgen Schwerdt, Yvonne Faß und Klaus Kullmer dank der Mitarbeit etlicher Bürger 13 Themen aus Vergangenheit und Gegenwart in Text und Bild aufgegriffen. Wie in den bisherigen Heimatschriften stellen der ehemalige Redaktionsleiter Wolfgang Ross (Mannheim) und Yvonne Faß als Schlussbeiträge Fakten und Ereignisse aus einem Jahrhundert gegenüber und vergleichen diesmal die Jahre 1920 und 2019.

Kräuterfrauen und Hebammen

Im Beitrag „Armut und kein Arzt“ beschreibt Autor Jürgen Schwerdt, wie das damals bettelarme Elmstein im 19. Jahrhundert den Typhus-Ausbruch und seine Folgen verkraftete. Um Kräuterfrauen, Barbiere und Hebammen geht es in der nächsten sechsseitigen Geschichte: Auf eine Reise in die Vergangenheit der medizinischen Versorgung nimmt Ärztin Gisela Scheriau den Leser mit und stellt dabei das Elmsteiner Hebammenwesen um das 19. Jahrhundert in den Mittelpunkt. In den 13 Artikeln von acht Autoren geht es außerdem um Orgeln, Organisten und Kirchendiener der protestantischen Kirchen von Elmstein und Iggelbach, um den Wechsel des früher zu Wilgartswiesen gehörenden Ortsteil Speyerbrunn nach Elmstein und um die 1948 gescheiterten Pläne, in der Gemeinde ein Freischwimmbad zu bauen. Berichtet wird im Heft auch über das 70-jährige Bestehen des protestantischen Posaunenchors Appenthal.

Info