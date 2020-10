In der Eisenkehlstraße in Weidenthal soll ein Areal, das derzeit als Mischgebiet ausgewiesen ist, zu einem Wohngebiet werden, so ein Beschluss des Gemeinderats.

Man entspreche damit einem Wunsch von Anwohnern, die nicht möchten, dass sich hier störendes Gewerbe ansiedelt, erläuterte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Nach Angaben von CDU-Fraktionssprecher Volker Kaul gibt es einen Antrag eines Unternehmens, das auf dem Gelände mit Stoffen arbeiten wollte, die das Wasser des nahen Bachs beeinträchtigten könnten. Zudem wäre es für Weidenthal gut, wenn auf Bauplätze entstehen und dadurch Neubürger kommen, so Kretner und Kaul. Matthias Baumann und Roland Scholl (beide SPD) gaben zu bedenken, dass ein Teil des Areals Mischgebiet bleiben solle, vielleicht könnte sich dort zukünftig einmal ein Supermarkt ansiedeln. Das sei „illusorisch“, so Kaul.