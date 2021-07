Eine schöne Libelle sitzt da am Tümpel im Dürkheimer Bruch. Wie zart ihre Flügel aussehen! Die durchsichtige Haut wird durchzogen von einem feinen Netzwerk aus Adern. Wie ein Gitter oder Gerüst geben sie den Flügeln die nötige Festigkeit.

Die Libelle trägt den passenden Namen „Blaupfeil“. Es ist ein Männchen, das erkennt man an der hellblauen Färbung des Hinterleibs. Wenn das Insekt so still sitzt wie hier, kannst du es gut betrachten. In den Flügeln siehst du längs verlaufende Adern und dazwischen ganz viele kurze Queradern.

Viele Gelenke aus gummiartigem Eiweiß verbinden die Längs- und Queradern. Das macht die Flügel besonders elastisch und gleichzeitig haltbar. Außerdem ist die Flügelhaut wellig geknittert. Dieser Aufbau schützt sie davor, gerissen oder geknickt zu werden.

Weit außen, nahe der Spitze von jedem Flügel, kannst du eine dunklere Stelle sehen. Sie heißt „Flügelmal“. Hier sind die Adern verdickt und stärker durchblutet. Feste Zellen verhindern, dass im Flug die Flügelenden zu stark flattern.

Wenn der Blaupfeil losfliegt, zeigt er richtige Flugkünste. Rasend schnell schwirrt er übers Wasser, bleibt in der Luft stehen und wendet mit so flinken Haken, dass deine Augen kaum mitkommen. Mit seinen vier geschmeidigen Flügeln ist so ein Insekt ein echtes Wunderwerk!