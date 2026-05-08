Auf dem Neidenfelser Friedhof wird eine weitere Ruhewiese angelegt. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Wie Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) berichtete, ist die Nachfrage nach Plätzen auf der vorhandenen Ruhewiese groß. Auf dem Friedhof, der eine steile Hanglage hat, sollen zwei Flächen zu einer Ebene werden. Dazu wird unter anderem Mutterboden eingebracht und die Fläche mit Pflastersteinen begrenzt. Die Arbeiten werden knapp 10.700 Euro kosten.

Auf Ruhewiesen dürfen auf die Gräber keine Blumen oder Ähnliches gelegt werden. Marc Hoffmann (CDU) regte an, im Bereich der neuen Ruhewiese einen Stein aufzustellen, auf dem Hinterbliebene Blumen oder Kerzen stellen können. Dann müsse auch auf der vorhandenen Ruhewiese ein entsprechender Stein aufgestellt werden, sonst gebe es Ärger, erwiderte der Beigeordnete Stefan Weil (CDU). Höchel zeigte sich eher ablehnend. Man kam überein, noch einmal darüber zu reden, ob ein Stein aufgestellt wird.