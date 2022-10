Die Gemeinde Neidenfels wird in diesem Jahr wahrscheinlich rund 254.000 Euro mehr an Gewerbe- und Einkommenssteuer einnehmen, als im Haushalt eingeplant war. Dennoch steigt das Defizit.

Wie aus dem Nachtragshaushalt der Gemeinde hervorgeht, steigt das Haushaltsdefizit von rund 176.000 Euro auf etwa 311.000 Euro. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem fällt der Anteil, den Neidenfels von der Umsatzsteuer bekommt, um 57.000 Euro geringer aus als erwartet. Auch überweisen die Werke rund 18.000 Euro weniger an Konzessionsabgaben, so dass nur noch 24.000 Euro in die Kasse der Gemeinde fließen. Zudem erhöht sich die Umlage, die Neidenfels an den Landkreis Bad Dürkheim zahlen muss um rund 121.000 Euro, und an die Verbandsgemeinde Lambrecht müssen 111.500 Euro mehr überwiesen werden.

Neidenfels hat Schulden von knapp 5,6 Millionen Euro und ein sogenanntes negatives Eigenkapital. Das ist dann der Fall, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen. In Neidenfels hat das negative Eigenkapital Ende 2022 voraussichtlich eine Höhe von 3,8 Millionen Euro, Tendenz weiter steigend. Der Rat hat dem Nachtragshaushalt zugestimmt. ann