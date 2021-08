Es tut sich was im Dürkheimer Kurpark: Am Dienstag ist damit begonnen worden, die ehemaligen Tennisplätze beim Restaurant Papillon umzugestalten. Wie berichtet, will die Stadt auf diesem Gelände Artenvielfalt und Biodiversität fördern. Lebensräume für Insekten und ein Lehrpfad sind Teil des Konzepts für die Wiese, die auch Vorbild für den heimischen Garten sein kann. Der Baggereinsatz am Dienstag sei der Beginn der Arbeiten am geplanten Teich gewesen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. In diesem Gewässer soll unter anderem die Wechselkröte eine Heimat finden. Diese Arbeiten werden nun nach Angaben der Verwaltung bis etwa Ende August laufen. Im Herbst soll dann ein Wildstaudenbeet an der Mauer des Papillon angelegt werden. Das Konzept für das Projekt wurde vom Klimabeirat der Stadt und den Klimaschutzmanagerinnen erstellt. Die Kosten wurden bei der Vorstellung der Pläne auf 20.000 bis 25.000 Euro geschätzt.