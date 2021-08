„Was ist denn das?!“, fragt Nessy, als wir mit Opa Nörgel auf dem Radweg von Meckenheim nach Böhl-Iggelheim laufen. Sie zeigt auf einen kleinen grünen Strauch, der von dürrem Gestrüpp umgeben ist. „Eine junge Weiße Maulbeere“, antwortet Opa. „Die hat die Gemeinde Meckenheim gepflanzt. Zur Erinnerung daran, dass diese Fläche ,Maulbeerschleit’ heißt. Und weil Maulbeeren tolle Nist- und Nährgehölze für Vögel sind.“

„Opa, das mein’ ich doch nicht“, sagt Nessy. „Mir geht es um die trockenen Äste drumherum.“ „Das ist eine kleine Benjeshecke.“ „Und was ist das?“, bohrt Nessy weiter. „Die haben sich die Naturschützer Hermann und Heinrich Benjes ausgedacht. In so eine Hecke werden zuerst Sträucher und Bäume gesetzt: Haselnuss, Weißdorn, Wildapfel oder eine Eiche. Dann wird alles mit dicken Ästen umlegt, auf die dünnere Zweige kommen. Das nennt man dann eine Benjeshecke. Sie ist ein prima Schutz vor Rehen und Hasen, die so nicht an die kleinen Gehölze kommen und sie auffressen können. In so einer Hecke ist es windgeschützt und durch den Schatten leicht feucht, was gut fürs Pflanzenwachstum ist. Auf dem Weg zum Licht müssen sich Bäume und Sträucher durch das Dickicht hochkämpfen. Sie bilden dabei viele Äste und Zweige, was sie kräftiger werden lässt. Das dürre Holz zerfällt mit der Zeit und ist ein guter Naturdünger für die Gehölze.“

„Na, wenn das so ist, Opa“, sagt Nessy und schaut sich suchend um. „Dann leg' ich da noch eine Schippe, sprich ein paar Zweige, drauf.“