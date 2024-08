Zu einem naturkundlichen Spaziergang anlässlich der Heideblüte lädt das Forstamt Bad Dürkheim für Samstag, 24. August, 10 Uhr, ein. Was andernorts groß zelebriert wird, ist bei uns noch ein Geheimtipp. Dabei ist die Besenheide oder Erica eine prägende Pflanze des Pfälzerwalds. Zusammen mit der Kiefer ist sie in großem Stil in dessen Höhenlagen vertreten. Der Spaziergang beginnt am Waldparkplatz „Drei Eichen“. Von dort geht es auf überwiegend schmalen Pfaden munter bergauf und bergab. Unterwegs soll es auch um die Frage gehen, wie es dem Patienten Wald aktuell geht. Im Mittelpunkt steht dabei die Kiefer, aber auch andere Arten wie etwa die Buche werden Thema sein. Rast ist im kühlen Kleinen Eppental. Die Dauer der Wanderung beträgt rund vier Stunden und richtet sich an Erwachsene. Feste Schuhe und leichte, deckende Kleidung werden empfohlen, ebenso etwas zu trinken. Anmeldung per E-Mail an joachim.weirich@wald-rlp.de. Bei Regen, Sturm oder Gewitter fällt die Veranstaltung aus.