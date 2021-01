Die Ortsgruppen der Naturfreunde Rheinland-Pfalz, darunter auch die Lambrechter, bitten um Spenden, um die Jugendheime, Vereinsheime, Wanderstützpunkte und Familienferienstätten erhalten zu können. Der Ortsverband Lambrecht unterhält ein Haus im Kohlbachtal. Die Häuser seien durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen in ihrer Existenz bedroht. Die Naturfreundehäuser ermöglichten Menschen mit niedrigem Einkommen Erholung, Bildung und Begegnungen in der Natur, heißt es in einer Pressemitteilung. Am schlimmsten betroffen seien die Häuser und Hütten, bei denen bisher noch viele ehrenamtliche Helfer tätig waren. Diese seien meist schon älter und zählten damit zu der besonders gefährdeten Risikogruppe. Haupteinnahmequelle seien für viele Naturfreundehäuser Kindergarten- und Schulklassenfahrten, die derzeit nicht möglich sind. Ein Spendenkonto der Naturfreunde gibt es bei der Sparkasse Rhein-Haardt, Iban DE 74 5465 1240 0003 4058 18. Informationen über den Landesverband der Naturfreunde Rheinland-Pfalz und seine Ortsgruppen unter: https://www.naturfreunde-rlp.de